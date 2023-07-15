СМИ: В Нидерландах чиновникам запретили пользоваться приложениями AliExpress и Вконтакте

В Нидерландах чиновникам запретили устанавливать на свои рабочие телефоны приложения интернет-магазина AliExpress и чата WeChat.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS со ссылкой на источники.

Всего в черный список попали десять приложений из Китая, России, Ирана и Северной Кореи – стран, которые спецслужбы Нидерландов подозревают в шпионаже.

В частности, в него попала российская соцсеть Вконтакте, а также программа для редактирования видео CapCut от разработчика TikTok.

В Нидерландах подозревают, что эти приложения могут использовать, чтобы получить, в частности, доступ к личным данным пользователей с целью шпионажа.

Отмечается, что интерес для иностранных спецслужб могут представлять списки контактов, геолокация, а также фотографии и документы на мобильном устройстве.

В марте чиновникам Нидерландов запретили пользоваться TikTok.

Напомним, в июне Европейский парламент призвал правительства стран союза запретить использование TikTok для государственных служащих.