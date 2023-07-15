ЗМІ: В Нідерландах урядовцям заборонили користуватися додатками AliExpress і Вконтакте

В Нідерландах посадовцям заборонили встановлювати на свої робочі телефони додатки інтернет-магазину AliExpress і чату WeChat.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS з посиланням на джерела.

Загалом до до чорного списку потрапили десять додатків з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї – країн, які спецслужб Нідерландів підозрюють у шпигунстві.

Зокрема, до нього потрапила російська соцмережа Вконтакте, а також програма для редагування відео CapCut від розробника TikTok.

У Нідерландах підозрюють, що ці додатки можуть використовувати, щоб отримати, зокрема, доступ до особистих даних користувачів з метою шпигунства.

Зазначається, що інтерес для іноземних спецслужб можуть становити списки контактів, геолокація, а також фотографії та документи на мобільному пристрої.

У березні посадовцям Нідерландів заборонили користуватися TikTok.

Нагадаємо, на початку червня Європейський парламент закликав уряди країн союзу заборонити використання TikTok для державних службовців.