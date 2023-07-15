Лондону грозит вспышка кори из-за низкого уровня вакцинации

Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) предупредило о возможной вспышке кори в Лондоне из-за низкого уровня вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, количество случаев кори в Англии уже растет: 128 в первом полугодии по сравнению с 54 случаями за весь 2022 год. Две трети случаев были обнаружены в Лондоне, что связано с более низким уровнем вакцинации.

Люди в возрасте от 19 до 25 лет находятся в группе особого риска из-за кампании запугивания против вакцинации против кори, паротита и краснухи в начале 2000-х годов, предупреждает UKHSA.

По данным ведомства, уровень вакцинации против указанных болезней среди детей находится на самом низком уровне за последнее десятилетие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 85% пятилетних детей в Англии имеют обе дозы прививки, что ниже 95%, необходимых для предотвращения вспышек.

"Корь очень легко распространяется, но ее можно предотвратить. Из-за давнего неоптимального использования вакцин сейчас существует вполне реальный риск возникновения крупных вспышек в Лондоне", – сказала консультант-эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба.

Напомним, в Литве семейные врачи обеспокоены состоянием здоровья детей беженцев из Украины, поскольку была потеряна информация об их вакцинации.