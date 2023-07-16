Удвоение поддержки пострадавшей от войны Украине является "единственным лучшим" способом помочь мировой экономике.

Об этом заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Йеллен сказала, что "ключевым приоритетом" является "удвоение нашей поддержки Украины" в ее защите от России.

После визита в Киев в феврале Йеллен заявила, что воочию увидела "огромную разницу", которую делает иностранная помощь как гражданским, так и украинским военным.

"Прекращение этой войны – это прежде всего моральный императив, – сказала Йеллен журналистам в Гандинагаре. "Но это также лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики", – добавила она.

Вторжение России в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике, вызвав резкий рост цен на продукты питания и топливо.

Соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, заканчивается в понедельник, если Россия не согласится его возобновить.

"Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины", – сказала Йеллен.

"Помогая поддерживать экономику и работу правительства, мы предоставляем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет".

Она добавила, что одной из "ключевых целей" Вашингтона является "борьба с попытками России избежать наших санкций".

Йеллен также заявила, что будет "отстаивать идею о том, что существует компромисс" между поддержкой Украины и поддержкой Глобального Юга.

Напомним, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.

После того о таких намерениях заявил президент Чехии.