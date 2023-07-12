Чехия готова присоединиться к "гарантиям безопасности" для Украины - президент

Правительство Чехии обсудило возможное присоединение к механизму договоренностей по безопасности для Украины, который предложила "Группа семи", и может к нему присоединиться.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, президент Чехии Петр Павел сказал журналистам в среду по итогам саммита НАТО.

По словам Павла, любая заинтересованная страна может присоединиться к будущей системе безопасности сотрудничества. "Правительство Чехии уже обсудило это предложение и готово присоединиться к нему", – сказал он.

Партнеры, добавил чешский президент, могут заключать соглашения о сотрудничестве с Украиной индивидуально или формировать для этого группы из нескольких стран. Но он не уточнил, в каком формате "гарантии безопасности" предоставит Прага.

Как стало известно ранее, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак спрогнозировал, что Украина получит гарантии безопасности до следующего саммита НАТО.

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