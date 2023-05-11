Трамп: США посылают Украине слишком много оружия 

Экс-президент США Дональд Трамп, который стремится перебраться на еще один срок в 2024 году, считает, что Соединенные Штаты слишком много помогают Украине.

Об этом Трамп сказал избирателям в Нью-Гемпшире во время мероприятия CNN, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос республиканского избирателя, который впервые будет голосовать на выборах в 2024 году, поддерживает ли он предоставление военной помощи Украине, Трамп заявил, что не будет обязываться оказывать помощь стране, если выиграет выборы.

"Мы раздаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем", – сказал он.

На дополнительный вопрос ведущей о войне Трамп ответил, что хочет, "чтобы Европа выделила больше денег".

Трамп также не сказал, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, зато заявил, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

Ранее Трамп признался, что мог бы "позволить" РФ оккупировать часть Украины, чтобы избежать войны.