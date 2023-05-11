Укр Рус Eng

Трамп: США посылают Украине слишком много оружия 

Четверг, 11 мая 2023, 07:35

Экс-президент США Дональд Трамп, который стремится перебраться на еще один срок в 2024 году, считает, что Соединенные Штаты слишком много помогают Украине.

Об этом Трамп сказал избирателям в Нью-Гемпшире во время мероприятия CNN, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос республиканского избирателя, который впервые будет голосовать на выборах в 2024 году, поддерживает ли он предоставление военной помощи Украине, Трамп заявил, что не будет обязываться оказывать помощь стране, если выиграет выборы.

"Мы раздаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем", – сказал он. 

На дополнительный вопрос ведущей о войне Трамп ответил, что хочет, "чтобы Европа выделила больше денег".

Трамп также не сказал, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, зато заявил, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

Ранее Трамп признался, что мог бы "позволить" РФ оккупировать часть Украины, чтобы избежать войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Трамп Война с РФ