Британская разведка: у РФ ухудшились дела со средствами контрбатарейной борьбы

Россия начинает испытывать все большую нехватку средств контрбатарейной борьбы, что создает проблемы на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 17 июля.

Разведка отмечает, что в начале июля появлялись свидетельства об очередной разрушенной системе Зоопарк-М1 вблизи района ответственности 58-й общевойсковой армии.

Ее командующий, генерал-майор Иван Попов после увольнения сетовал, что нехватка средств контрбатарейной борьбы была одной из его главных жалоб.

"Шансы на выживание российских сухопутных сил зависит от эффективного обнаружения украинской артиллерии и выбивания ее собственной артиллерией. Ключевым компонентом этого подхода являются контрбатарейные радиолокационные станции, что позволяет командующим быстро установить местонахождение вражеских орудий.

Россия страдает от все большей нехватки контрбатарейных РЛС, особенно ее современных "Зоопарк-1M". Скорее всего, до сих пор продолжает функционировать лишь небольшое количество систем из тех, которые были развернуты в начале", – отмечает разведка.

Как добавляют, жалобы генерал-майора Попова в очередной раз доказывают, что артиллерия продолжает играть центральную роль в ведении боевых действий.

В предыдущем обзоре рассказывали, что после периода растерянности в России из-за мятежа ЧВК "Вагнер" в последние дни начала формироваться договоренность относительно ее будущего.