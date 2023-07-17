Британська розвідка: у РФ погіршилися справи з засобами контрбатарейної боротьби

Росія починає відчувати все більшу нестачу засобів контрбатарейної боротьби, що створює проблеми на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 17 липня.

Розвідка зазначає, що на початку липня з’являлися свідчення про чергову зруйновану систему Зоопарк М1 поблизу району відповідальності 58-ї загальновійськової армії.

Її командувач, генерал-майор Іван Попов після звільнення нарікав, що нестача засобів контрбатарейної боротьби була однією з його головних скарг.

"Шанси на виживання російських сухопутних сил залежить від ефективного виявлення української артилерії і вибивання її власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радіолокаційні станції, що дозволяє командувачам швидко встановити місцезнаходження ворожих гармат.

Росія потерпає від все більшої нестачі контрбатарейних РЛС, особливо її сучасних "Зоопарк-1M". Скоріш за все, досі продовжує функціонувати лише невелика кількість систем з тих, які були розгорнуті на початку", – зазначає розвідка.

Як додають, скарги генерал-майора Попова вчергове доводять, що артилерія продовжує відігравати центральну роль у веденні бойових дій.

У попередньому огляді розповідали, що після періоду розгубленості в Росії через заколот ПВК "Вагнер" останніми днями почала формуватися домовленість щодо її майбутнього.