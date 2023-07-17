В Сенате США считают неизбежным расширение НАТО в Азию

Азиатские союзники Соединенных Штатов понимают, что у них возникла большая потребность взаимодействовать со странами-членами НАТО, считают сенаторы США Дэн Салливан и Тэмми Дакворт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", они заявили в интервью каналу NBC.

Отвечая на вопрос, считают ли они расширение Североатлантического альянса неизбежным, Салливан выразил убеждение, что "это так", а также что саммит НАТО в Вильнюсе, где участвовала часть делегации Сената, "был позитивным".

"Я считаю, что был большой прогресс. Это было не просто несколько раз упоминание Китая – почти 20 раз, по моим подсчетам... Там были премьер-министр Японии, премьер-министр Австралии, президент Южной Кореи", – добавил сенатор-республиканец из Аляски.

"Наша делегация Сената имела возможность встретиться с этими лидерами, и я считаю, что это был действительно сильный сигнал по НАТО", – считает Салливан.

С ним согласилась представительница комитетов Сената по международным отношениям и вооруженных сил Дакворт от демократов, вспомнив о влиянии войны России против Украины на мнения в регионе.

"Я думаю, что это так. Я согласна со своим другом, и, честно говоря, это уже началось благодаря нашему успешному соглашению AUKUS (трехсторонний оборонный пакт. – Ред.) между Великобританией, Австралией и Соединенными Штатами", – заявила она.

"Я много путешествую по Индо-Тихоокеанскому региону, и скажу вам, что наши азиатские союзники очень внимательно смотрят на то, что произошло с Украиной, и понимают, что существует большая потребность участвовать в НАТО", – отметила Дакворт.

По ее мнению, Владимир Путин "не только расширил НАТО, а фактически укрепил решимость таких стран, как Япония, Корея, Тайвань и другие".

Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили новые детали сотрудничества в формате AUKUS, которое предусматривает оборонное партнерство и получение Австралией атомных подводных лодок.

Напомним, формат AUKUS был основан в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, поскольку это новое партнерство сорвало давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.