В Сенаті США вважають неминучим розширення НАТО в Азію

Азійські союзники Сполучених Штатів розуміють, що в них виникла більша потреба взаємодіяти з країнами-членами НАТО, вважають сенатори США Ден Салліван та Теммі Дакворт.

Про це, як пише "Європейська правда", вони заявили в інтерв'ю каналу NBC.

Відповідаючи на питання, чи вважають вони розширення Північноатлантичного альянсу неминучим, Салліван висловив переконання, що "це так", а також, що саміт НАТО у Вільнюсі, де брала участь частина делегації Сенату, "був позитивним".

"Я вважаю, що був великий прогрес. Це було не просто кілька разів згадування Китаю – майже 20 разів, за моїми підрахунками... Там були прем’єр-міністр Японії, прем’єр-міністр Австралії, президент Кореї", – додав сенатор-республіканець з Аляски.

"Наша делегація Сенату мала можливість зустрітися з цими лідерами, і я вважаю, що це був дійсно сильний сигнал щодо НАТО", – вважає Салліван.

З ним погодилась і представниця комітетів Сенату з міжнародних відносин і збройних сил Дакворт від демократів, згадавши про вплив війни Росії проти України на думки в регіоні.

"Я думаю, що це так. Я згодна зі своїм другом, і, чесно кажучи, це вже почалося завдяки нашій успішній угоді AUKUS (тристоронній оборонний пакт. – Ред.) між Великою Британією, Австралією та Сполученими Штатами", – заявила вона.

"Я багато подорожую Індо-Тихоокеанським регіоном, і скажу вам, що наші азійські союзники дуже уважно дивляться на те, що сталося з Україною, і розуміють, що існує більша потреба брати участь у НАТО", – зауважила Дакворт.

На її думку, Владімір Путін "не тільки розширив НАТО, а фактично зміцнив рішучість таких країн, як Японія, Корея, Тайвань та інших".

Раніше Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія оголосили нові деталі співпраці у форматі AUKUS, яка передбачає оборонне партнерство та отримання Австралією атомних підводних човнів.

Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Детальніше про це – у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.