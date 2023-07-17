Минобороны Британии вместо Уоллеса может возглавить глава МИД - The Times

Новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса, который объявил о намерениях покинуть пост, может стать нынешний глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, оборонная сфера является одной из важнейших для премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в частности, из-за войны РФ против Украины, а Клеверли имеет опыт в этой сфере благодаря своей нынешней работе. Кроме того, он является военным резервистом.

В то же время Министерство иностранных дел вместо Клеверли может возглавить бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Кроме Клеверли, среди возможных кандидатов на должность министра обороны издание называет младшего министра безопасности Тома Тугендхата.

Также Минобороны Британии могут возглавить младший министр Вооруженных сил Джеймс Хиппи, главный секретарь Министерства финансов Джон Глен и лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

На этих выходных Уоллес подтвердил слухи о том, что планирует уходить с должности и не будет участвовать в следующих выборах.

Он сообщил премьеру Риши Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.