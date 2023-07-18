Разведка Британии: Украина и Россия достигли незначительных продвижений на разных направлениях

Британская разведка во вторник проанализировала ситуацию на поле боя, констатировав, что украинские и российские войска достигли за прошедшую неделю незначительных продвижений на фронте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свежий разведывательный обзор Минобороны Великобритании.

Согласно сводке, в течение последней недели боевые действия продолжались на многих участках фронта, при этом обе стороны, по словам британских аналитиков, "достигли незначительных продвижений на разных направлениях".

На северо-востоке российские войска пытались продвинуться на запад через леса возле Кременной.

Украина же продолжает прилагать значительные усилия вокруг удерживаемого Россией Бахмута. Здесь российские силы, вероятно, неустойчивы, но пока держатся.

Далее на юг Донецкой области, особенно вокруг Авдеевки, российские войска продолжают попытки локальных штурмов, но без особого успеха.

На юге Украина продолжает наступать как минимум на двух направлениях, но вряд ли уже прорвала основные оборонительные линии России, констатировали британские аналитики.

На этом участке Россия, вероятно, ввела режим нормированных обстрелов, пытаясь сохранить свою критически важную способность вести огонь косвенным наведением.

В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста, что является дополнительным вызовом для российского командования, которое, вероятно, обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.

Ранее британская разведка утверждала, что у РФ ухудшились дела со средствами контрбатарейной борьбы.

