В Германии врачи призвали ввести сиесту для борьбы с жарой

Немецкие врачи призвали ввести сиесту или полуденный сон как способ борьбы с повышением летней температуры, мешающим производительности труда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью RND заявил председатель Федерального объединения врачей немецких ведомств здравоохранения (BVÖGD) Йоханнес Ниссен.

"Мы должны ориентироваться на то, как люди работают в жару в южных странах: рано вставать, продуктивно работать утром, а в полдень отдыхать", – убежден Ниссен.

По его словам, "это концепция, которую надо принять в летние месяцы".

Отмечается, что врачи из BVÖGD призывают перенести более напряженные части рабочего дня на утро, пока работники не истощились от сильной жары.

"Люди не так продуктивны, как обычно, когда очень жарко. Плохой сон из-за теплых ночей может привести к дополнительным проблемам с концентрацией внимания", – считает Ниссен.

Он также призвал к "достаточному количеству вентиляторов и более легкой одежды, даже если правила офисного дресс-кода этого не позволяют" и добавил, что "работники и люди в целом должны пить больше воды и есть меньшими порциями в течение дня".

Сиеста – испанский термин, означающий перерыв, который многие люди делают, часто включая сон или другой вид отдыха, в самые жаркие часы в середине дня. Эта практика распространена в жарких частях мира.

Как известно, с прошлой недели от экстремальной жары страдает большая часть Центральной и Западной Европы.

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