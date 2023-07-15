В Чехии на фоне аномальной жары в Европе фиксируют температурные рекорды
В отдельных местах в Чехии столбик термометра достиг 38 °C, на некоторых станциях наблюдения обновили температурные рекорды.
Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".
В Чехию, как и многие другие страны Европы, пришла самая большая за это лето жара.
На станции Плзень-Болевец в центральной Богемии около 14:00 зафиксировали 38°C, сообщил гидрометеорологический институт Чехии. Прогнозируют дальнейшее повышение температуры до 38.4°C или даже 39°C, что станет рекордом.
На нескольких других наблюдательных станциях страны уже обновили температурные рекорды, хотя показатели менее экстремальные – около 35°C.
После аномально жаркого дня ожидают так называемую тропическую ночь, когда температура воздуха остается выше 20°C.
Из-за жары предупреждают также о повышенной пожарной опасности и просят людей быть особенно осторожными.
Как сообщалось, Афинский акрополь из-за жары снова закрыли на дневные часы, когда солнце наиболее палящее. В Греции ожидают до 41°C.
В Италии красный уровень опасности объявили уже для 15 городов.
Читайте также на эту тему: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу