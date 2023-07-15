В Чехии на фоне аномальной жары в Европе фиксируют температурные рекорды

В отдельных местах в Чехии столбик термометра достиг 38 °C, на некоторых станциях наблюдения обновили температурные рекорды.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

В Чехию, как и многие другие страны Европы, пришла самая большая за это лето жара.

На станции Плзень-Болевец в центральной Богемии около 14:00 зафиксировали 38°C, сообщил гидрометеорологический институт Чехии. Прогнозируют дальнейшее повышение температуры до 38.4°C или даже 39°C, что станет рекордом.

На нескольких других наблюдательных станциях страны уже обновили температурные рекорды, хотя показатели менее экстремальные – около 35°C.

После аномально жаркого дня ожидают так называемую тропическую ночь, когда температура воздуха остается выше 20°C.

Из-за жары предупреждают также о повышенной пожарной опасности и просят людей быть особенно осторожными.

Как сообщалось, Афинский акрополь из-за жары снова закрыли на дневные часы, когда солнце наиболее палящее. В Греции ожидают до 41°C.

В Италии красный уровень опасности объявили уже для 15 городов.

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