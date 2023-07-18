ЕС может создать фонд на 20 млрд евро для поддержки армии Украины - Politico

Европейский Союз готовит предложение о создании специального фонда для поддержки украинской армии на следующие четыре года объемом до 20 миллиардов евро.

Об этом изданию Politico рассказали пять информированных дипломатов, пишет "Европейская правда".

Будущий фонд, как предполагается, будет компенсировать государствам-членам расходы на закупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков, а также финансировать обучение украинских военнослужащих.

Хотя через Европейский фонд мира Евросоюз уже и так предоставляет аналогичную помощь Украине, она осуществляется через транши, которые могут блокироваться отдельными государствами-членами. Кроме того, объем фонда быстро исчерпывается, и лишь недавно его пришлось увеличивать.

Новое предложение по военному финансированию страны ЕС получили для ознакомления в понедельник. Министры иностранных дел ЕС рассмотрят его в четверг во время встречи в Брюсселе.

По словам двух дипломатов, Брюссель стремится утвердить предложение до осени.

Оно является частью более широких усилий ЕС, направленных на демонстрацию долгосрочной поддержки Украины – среди прочего, предложенных внешнеполитическим ведомством Евросоюза "гарантий безопасности".

Также новый фонд военной поддержки дополнит предложение ЕС о выделении 50 миллиардов евро на невоенную помощь Украине в период между 2024 и 2027 годами.

Напомним, еще в конце июня главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предлагает планировать военную поддержку Украины со стороны ЕС как долгосрочный проект, направленный на стратегическое укрепление ее обороноспособности.