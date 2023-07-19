КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Северная Корея провела очередное ракетное испытание, запустив в Японское море две баллистические ракеты малой дальности.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Испытания провели рано утром по местному времени в среду. По оценкам Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были выпущены из района Сунан и упали в море, преодолев около 550 км каждая.

Япония тоже зафиксировала две ракеты, отметив, что они упали за пределами ее исключительной экономической зоны.

На прошлой неделе КНДР во второй раз запустила свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18. Во время предыдущего испытания этой ракеты жителям севера Японии посоветовали прятались в бомбоубежища.

Во вторник в порт Южной Кореи Бузан зашла американская субмарина типа "Огайо", которая является носителем баллистических ракет.