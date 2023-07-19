КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності

Північна Корея провела чергове ракетне випробування, запустивши у Японське море дві балістичні ракети малої дальності.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Випробування провели рано вранці за місцевим часом у середу. За оцінками Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були випущені з району Сунан і впали у море, подолавши близько 550 км кожна.

Японія теж зафіксувала дві ракети, зазначивши, що вони впали за межами її виняткової економічної зони.

Минулого тижня КНДР вдруге запустила свою найновішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18. Під час попереднього випробування цієї ракети мешканцям півночі Японії порадили ховались у бомбосховища.

У вівторок у порт Південної Кореї Бузан зайшла американська субмарина типу "Огайо", яка є носієм балістичних ракет.