В Кремле рассказали, как именно Путин примет участие в саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Интерфаксу сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи", – сказал он.

Песков уверяет, что работа Путина на саммите будет "полноценной".

Он добавил, что очно на саммите в Южно-Африканской Республике будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщили, что Путин "по взаимному согласию" не поедет на саммит БРИКС, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.

На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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