Польша может передать ВСУ еще 20 истребителей МиГ-29 – посол Украины
Среда, 19 июля 2023, 18:16
Польша уже передала Украине 10 советских истребителей МиГ-29 и, не исключено, что может передать еще около 20.
Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает "Европейская правда".
"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные – около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", – отметил Зварыч.
По его словам, передача остальных истребителей может произойти после того, как в Польшу начнут поступать западные самолеты.
Дипломат добавил, что этот процесс уже начался и Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50.
Напомним, в мае в Польше заявляли, что передали Украине в целом 325 танков и 14 истребителей МиГ-29.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.