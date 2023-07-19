Польша уже передала Украине 10 советских истребителей МиГ-29 и, не исключено, что может передать еще около 20.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает "Европейская правда".

"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные – около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", – отметил Зварыч.

По его словам, передача остальных истребителей может произойти после того, как в Польшу начнут поступать западные самолеты.

Дипломат добавил, что этот процесс уже начался и Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50.

Напомним, в мае в Польше заявляли, что передали Украине в целом 325 танков и 14 истребителей МиГ-29.