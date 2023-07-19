Украина "не была заинтересована" в том, чтобы Грузия стала кандидатом на вступление в ЕС - премьер

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в среду заявил, что Украина якобы была "одной из заинтересованных" в том, чтобы Грузия не получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз в прошлом году.

Слова Гарибашвили цитирует портал "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Грузинский премьер говорил о последних шагах Украины в отношении Грузии, в частности решение попросить грузинского посла вернуться в Тбилиси из-за состояния здоровья Михаила Саакашвили.

"Все это понятно, их мотивация тоже понятна. Я также знаю, что в прошлом году Украина была одной из заинтересованных, чтобы мы не получили статус кандидата (на вступление в ЕС. – Ред.). К сожалению, это реальность. Мне это подтвердили многие наши европейские лидеры", – добавил он.

Гарибашвили не уточнил, кто именно подтвердил ему этот "печальный факт", а также кто еще якобы не был заинтересован в кандидатском статусе Грузии.

"Я очень уважаю украинский народ, очень люблю этот народ. Хочу еще раз пожелать им мира, объединения страны. Я все же верю, что эти конкретные проявления и эта их ангажированность – временное явление и очень скоро закончатся", – добавил он.

Лидеры стран ЕС в конце июня прошлого года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.

Ранее в этом году сообщалось, что Европейская комиссия размышляет над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.

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