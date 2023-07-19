Україна "не була зацікавлена" в тому, щоб Грузія стала кандидатом на вступ до ЄС – прем’єр

Грузинський прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі в середу заявив, що Україна нібито була "однією із зацікавлених" у тому, щоб Грузія не отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу минулого року.

Слова Гарібашвілі цитує портал "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Грузинський прем’єр говорив про останні кроки України щодо Грузії, зокрема рішення попросити грузинського посла повернутись до Тбілісі через стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі.

"Усе це зрозуміло, їхня мотивація теж зрозуміла. Я також знаю, що торік Україна була однією із зацікавлених, щоб ми не отримали статус кандидата (на вступ до ЄС. – Ред.). На жаль, це реальність. Мені це підтвердили багато наших європейських лідерів", – додав він.

Гарібашвілі не уточнив, хто саме підтвердив йому цей "сумний факт", а також хто ще начебто не був зацікавлений у кандидатському статусі Грузії.

"Я дуже поважаю український народ, дуже люблю цей народ. Хочу ще раз побажати їм миру, об'єднання країни. Я все ж вірю, що ці конкретні прояви і ця їхня заангажованість – тимчасове явище і дуже скоро закінчаться", – додав він.

Лідери країн ЄС наприкінці червня минулого року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.

Раніше цього року повідомлялось, що Європейська комісія міркує над тим, аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

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