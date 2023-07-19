Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США

Палата депутатов Чехии в среду завершила процедуру парламентского одобрения соглашения об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которое вступит в силу после подписи президента Петра Павела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTK.

После 4,5-часовых дебатов по чешско-американскому оборонному соглашению против его одобрения проголосовали только представители евроскептической партии "Свобода и прямая демократия", а также несколько депутатов партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова в парламенте заявила, что оборонный договор с США дает Праге дополнительную гарантию безопасности, что особенно важно в связи с нынешней ситуацией с безопасностью в связи с российской военной агрессией против Украины.

"В этой ситуации мы не можем обойтись без прочного союза с другими демократическими странами", – подчеркнула Чернохова.

Поскольку верхняя палата парламента одобрила соглашение на прошлой неделе, президент Чехии Петр Павел может подписать его, завершив таким образом процесс ратификации в Чехии.

Напомним, чешско-американское соглашение о сотрудничестве в области обороны подписали в мае. Примерно 40-страничный документ касается ряда сфер, которые могут быть связаны с возможным присутствием американских войск в Чехии или сотрудничеством между американскими и чешскими вооруженными силами на чешской территории.

Например, речь идет о правовом статусе американских войск, защите окружающей среды, использовании автотранспорта американскими военными и их семьями, а также о статусе подрядчиков вооруженных сил США.

Соглашение также предусматривает освобождение американских солдат от налогов и таможенных сборов в Чешской Республике и содержит перечень военных объектов и помещений чешской армии, которыми вооруженные силы США смогут пользоваться на заранее согласованных условиях.