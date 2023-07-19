Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США

Палата депутатів Чехії в середу завершила процедуру парламентського схвалення угоди про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка набуде чинності після підпису президента Петра Павела.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTK.

Після 4,5-годинних дебатів щодо чесько-американської оборонної угоди проти її схвалення проголосували лише представники євроскептичної партії "Свобода і пряма демократія", а також кілька депутатів партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в парламенті заявила, що оборонний договір зі США дає Празі додаткову гарантію безпеки, що особливо важливо через нинішню ситуацію з безпекою у зв'язку з російською військовою агресією проти України.

"У цій ситуації ми не можемо обійтися без міцного союзу з іншими демократичними країнами", – підкреслила Чернохова.

Оскільки верхня палата парламенту схвалила угоду минулого тижня, президент Чехії Петр Павел може підписати її, завершивши таким чином процес ратифікації в Чехії.

Нагадаємо, чесько-американську угоду про співпрацю в галузі оборони підписали у травні. Приблизно 40-сторінковий документ стосується низки сфер, які можуть бути пов'язані з можливою присутністю американських військ у Чехії або співпрацею між американськими та чеськими збройними силами на чеській території.

Наприклад, ідеться про правовий статус американських військ, захист навколишнього середовища, використання автотранспорту американськими військовими та їхніми сім'ями, а також про статус підрядників збройних сил США.

Угода також передбачає звільнення американських солдатів від податків і митних зборів у Чеській Республіці та містить перелік військових об'єктів і приміщень чеської армії, якими збройні сили США зможуть користуватися на заздалегідь узгоджених умовах.