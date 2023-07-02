Кулеба призвал Германию не повторять ошибок Меркель в отношении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибки бывшего канцлера Ангелы Меркель, препятствуя вступлению Украины в НАТО.

Об этом Кулеба сказал в интервью Bild, Welt и Politico, сообщает "Европейская правда".

"Не повторяйте ошибку, которую сделала канцлер Меркель в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого прогресса на пути к членству Украины в НАТО", – сказал министр.

По его словам, это решение "открыло двери для вторжения Путина в Грузию и, в конце концов, для незаконной аннексии Крыма".

Если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, не было бы аннексии Крыма, войны на Донбассе и нападения на всю страну, пояснил министр.

По словам Кулебы, Киев не рассчитывает на членство в НАТО во время войны. "Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО", – предупредил глава МИД.

Украина вне НАТО будет означать, что война все еще будет возможной, отметил Кулеба.

"Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – это вступление Украины в НАТО", – сказал он.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит лидеров государств НАТО, на котором Украина надеется на принятие решения относительно перспективы своего членства.

Ранее в ОПУ заявили, что президент Владимир Зеленский лично приедет в Вильнюс на саммит только при условии, если Украина получит удовлетворительный результат.

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