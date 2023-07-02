Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилок Меркель щодо України в НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки колишньої канцлерки Ангели Меркель, перешкоджаючи вступу України до НАТО.
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Bild, Welt та Politico, повідомляє "Європейська правда".
"Не повторюйте помилку, яку зробила канцлерка Меркель у Бухаресті в 2008 році, коли вона рішуче виступила проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО", – сказав міністр.
За його словами, це рішення "відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, для незаконної анексії Криму".
Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, не було б анексії Криму, війни на Донбасі та нападу на всю країну, пояснив міністр.
Заа словами Кулеби, Київ не розраховує на членство в НАТО під час війни. "Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в НАТО", – попередив глава МЗС.
Україна поза НАТО означатиме, що війна все ще буде можливою, зауважив Кулеба.
"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому — це вступ України до НАТО", – сказав він.
Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт лідерів держав НАТО, на якому Україна сподівається ухвалення рішення щодо перспективи свого членства.
Раніше в ОПУ заявили, що президент Володимир Зеленський особисто приїде до Вільнюса на саміт лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.
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