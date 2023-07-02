В Нидерландах напали на посольство Беларуси

В ночь с субботы на воскресенье посольство Беларуси в Гааге подверглось вандализму и повреждениям: в здании разбили окна, а стены расписали надписями.

Об этом сообщает Omroep West, пишет "Европейская правда".

На опубликованных фотографиях видно красно-черные надписи, в том числе надпись: "Лука террорист". Кроме того, есть надписи, оставленные кириллицей, в частности, "Живет Беларусь". Также видно, что в здании разбиты три окна.

Фото: Omroep West

Правоохранители выставили кордон и проводят расследование. Из помещения изъяты следы. По подозрению в нападении на посольство задержали 31-летнего мужчину.

Депутат от D66 Сьорд Сьордсма осудил нападение на посольство.

"Как бы справедливо вы ни гневались на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции", – написал он в Twitter.

По словам Сьордсма, это усиливает незащищенность голландских дипломатов за рубежом. "Вы никому не помогаете и делаете наших дипломатов в этих странах более уязвимыми", – добавил он.

Лукашенко является верным союзником президента России Владимира Путина. Недавно он поручил высокопоставленным чиновникам разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.

На прошлой неделе Лукашенко был посредником во время мятежа "вагнеровцев" в России. В то же время, власти США пока не имеют достаточной информации о местонахождении лидера группы Вагнера Евгения Пригожина и его наемников, которые участвовали в мятеже в РФ в минувшие выходные.