"Лука терорист": У Нідерландах понівечили посольство Білорусі

В ніч з суботи на неділю посольство Білорусі в Гаазі зазнало вандалізму та пошкоджень: у будівлі розбили вікна, а стіни розписали написами.

Про це повідомляє Omroep West, пише "Європейська правда".

На опублікованих фотографіях видно червоно-чорні написи, в тому числі напис: "Лука терорист". Крім того, є написи, залишені кирилицею, зокрема, "Живе Білорусь". Також видно, що у будівлі розбито три вікна.

Фото: Omroep West

Правоохоронці виставили кордон і проводять розслідування. З приміщення вилучені сліди. За підозрою у нападі на посольство затримали 31-річного чоловіка.

Депутат від D66 Сьорд Сьордсма засудив напад на посольство.

"Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства або резиденції", – написав він у Twitter.

За словами Сьордсма, це посилює незахищеність голландських дипломатів за кордоном. "Ви нікому не допомагаєте і робите наших дипломатів у цих країнах більш вразливими", – додав він.

Лукашенко є вірним союзником президента Росії Владіміра Путіна. Нещодавно він доручив високопосадовцям розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

Минулого тижня Лукашенко був посередником під час заколоту "вагнерівців" у Росії. Водночас, влада США наразі не має достатньої інформації про місцезнаходження лідера групи Вагнера Євгенія Пригожина та його найманців, які брали участь у заколоті в РФ минулими вихідними.