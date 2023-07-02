Молдова больше не может продолжать прежние отношения с Россией, поскольку Кишинев не готов игнорировать войну и последовательно выступает с осуждением агрессии.

Об этом заявил Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Влад Кук, его цитирует TV8, сообщает "Европейская правда".

По словам Кука, Молдова снизила интенсивность контактов с Российской Федерацией после начала полномасштабной войны в Украине. Диалог сохраняется, но его почти нет на высоком уровне, стороны обмениваются посланиями через дипломатические ведомства, посольства и министерства.

Контакты происходят на уровне посольств и министерств, и диалог сфокусирован преимущественно на том, что происходит в Украине, сказал Кук. Молдова больше не может продолжать прежние отношения, как это было до сих пор, поскольку Кишинев не готов игнорировать войну.

"То, что происходит, сильно повлияло на нас. Это сказалось на нашей безопасности, на нас в политическом плане, на нас в экономическом плане, на нас в социальном. Мы говорим об этом Российской Федерации. Посмотрите на последствия и на нашу реакцию. Мы очень резко осуждаем войну. Сейчас в двустороннем диалоге доминируют эти месседжи", – отметил Кук в интервью Radio Chisinau.

Президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы.

По ее словам, Молдова должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия.