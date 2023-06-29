Украина присоединится к санкциям ЕС из-за дестабилизации Молдовы

Украина и ряд других государств, стремящихся стать членами Европейского Союза, проинформировали Совет ЕС о намерениях присоединиться к санкционному режиму, связанному с дестабилизацией Молдовы.

Об этом в четверг заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

К санкциям ЕС из-за дестабилизации Молдовы, по словам Борреля, присоединяются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Украина и Черногория, которые являются странами-кандидатами на вступление.

Кроме того, намерение присоединиться к санкциям Совету Евросоюза выразили члены Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своих национальных политик решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – добавил топ-дипломат ЕС.

Напомним, 30 мая Совет Европейского Союза впервые принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдовские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

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