В Швейцарии задержали 7 человек, устроивших погромы по солидарности с французами

В швейцарской Лозанне задержали семь человек, которые вышли на протест из солидарности с протестующими в соседней Франции.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Семь человек были задержаны, большинство из них – подростки. В городе разбили несколько витрин магазинов, что стало отголоском беспорядков в соседней Франции, сообщила полиция в воскресенье.

Более 100 человек собрались в центре Лозанны, во франкоязычной западной Швейцарии, в субботу вечером, говорится в заявлении полиции.

В заявлении сказано, что демонстранты отреагировали на несколько призывов в социальных сетях, связанных с ночами насилия, которые всколыхнули Францию после убийства полицией 17-летнего подростка в пригороде Парижа.

Несколько витрин и двери магазина были разбиты. Полиция также разогнала молодых людей, которые бросали в правоохранителей брусчатку и бутылки с зажигательной смесью.

Полицейские задержали шестерых человек в возрасте от 15 до 17 лет – трех девушек и трех парней с гражданством Португалии, Сомали, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Грузии и Сербии, а также 24-летнего швейцарца.

Французская полиция задержала по меньшей мере 719 человек во время пятой ночи беспорядков по всей стране в ночь на воскресенье после похорон 17-летнего Наэля, состоявшихся ранее в субботу.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться в воскресенье, после четырех дней общенациональных беспорядков.