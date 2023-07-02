Израиль приобретет у США еще 25 истребителей F-35 за $3 млрд

Израиль одобрил покупку третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 у Lockheed Martin на сумму $3 млрд.

Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Дополнительные 25 самолетов производства Lockheed Martin доведут количество F-35 в израильских ВВС до 75, заявили в министерстве.

Соглашение будет профинансировано за счет пакета оборонной помощи, которую Израиль получает от США.

Израиль стал первой страной за пределами США, которая получила F-35.

В мае 2018 года командующий Военно-воздушных сил Израиля заявил, что Израиль первым применил этот самолет в бою.

F-35 известен как Объединенный ударный истребитель, а в Израиле его называют "Адир" – "Могучий".

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения продаж истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp в пять новых стран, в частности Румынии, Испании, Греции и Польши.

Ранее в Lockheed Martin заявили, что Польша может получить первые четыре F-35 для тренировок уже в 2024 году.