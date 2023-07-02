Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35 за $3 млрд

Ізраїль схвалив покупку третьої ескадрильї винищувачів-невидимок F-35 у Lockheed Martin на суму $3 млрд.

Про це повідомило в неділю Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Додаткові 25 літаків виробництва Lockheed Martin доведуть кількість F-35 в ізраїльських ВПС до 75, заявили в міністерстві.

Угода буде профінансована за рахунок пакету оборонної допомоги, яку Ізраїль отримує від США.

Ізраїль став першою країною за межами США, яка отримала F-35.

У травні 2018 року командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю заявив, що Ізраїль першим застосував цей літак у бою.

F-35 відомий як Об'єднаний ударний винищувач, а в Ізраїлі його називають "Адір" – "Могутній".

Сполучені Штати розглядають можливість розширення продажів винищувачів F-35 компанії Lockheed Martin Corp до п'яти нових країн, зокрема Румунії, Іспанії, Греції та Польщі.

Раніше у Lockheed Martin заявили, що Польща може отримати перші чотири F-35 для вишколів уже в 2024 році.