ЕС продлил на шесть месяцев санкции против России

Совет ЕС продлил до 31 января 2024 года ограничительные меры, направленные на отдельные секторы экономики РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресслужба Совета ЕС.

Этот пакет санкций, впервые ввели в 2014 году в ответ на "дестабилизацию" России Украины, значительно расширили, начиная с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины.

Сейчас санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.

Кроме того, Евросоюз ввел конкретные меры для усиления способности ЕС противодействовать обходу санкций. В дополнение к экономическим санкциям против РФ, ЕС применяет различные виды мер в ответ на "дестабилизацию" Россией Украины.

К ним относятся: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

Сообщалось, что политическое решение о продлении санкций лидеры ЕС приняли еще 30 июня.

Напомним, 23 мая ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный прежде всего на борьбу с обходом уже действующих санкций.