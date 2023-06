ЄС вирішив на пів року продовжити економічні санкції проти Росії за війну

Лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції, запроваджені у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії на наступні шість місяців.

In the meantime #Euco has decided to roll-over the EU’s #Russia sanctions by 6 months. #Hungary requested impact assessment but agreed to green light taking into account the assessment by Commission on sanctions that will follow soon. #Ukraine