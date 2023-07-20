Западные союзники Украины сейчас больше концентрируются на ремонте и обслуживании вооружения, чем на его поставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Politico заявил заместитель министра обороны США по закупкам и поставкам Уильям Лаплант.

"Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим пособия (по обучению и ремонту), нам приходится делать гораздо больше вместе, поэтому страны-партнеры будут уделять этому больше внимания", – отметил представитель Пентагона.

По его словам, союзники следят за тем, "чтобы у украинцев было все необходимое", и они "регулярно разговаривают" с коллегами из Киева.

"Что еще им нужно? Есть ли еще детали, которые мы можем прислать? Мы отслеживаем то, что называется коэффициентом готовности каждой из этих систем, почти в режиме реального времени", — добавил Лаплант.

Он уточнил, что "если запчасти нужно поставить из страны на другом конце света, мы обеспечиваем доставку". Таким образом, подчеркнул чиновник, "сейчас большая часть работы приходится на поддержание работоспособности".

Ранее сообщалось, что США планируют объявить об отдельном пакете военной помощи для Украины на сумму около 400 миллионов долларов.

Напомним, накануне Министерство обороны США в среду объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.