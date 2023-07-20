Россия ограничила передвижения британских дипломатов

В МИД России в четверг вызвали временного поверенного в делах Великобритании в России, которому сообщили об ограничении передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории РФ.

Об этом в четверг сообщил МИД РФ на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, россияне вводят ограничения в ответ на "враждебные действия Лондона". Такими действиями в РФ назвали якобы препятствование "нормальному функционированию" российских зарубежных учреждений в Великобритании.

Отныне сотрудники британских дипмиссий будут обязаны сообщать за пять дней о любых планах поездок за пределы 120-километровой зоны. Требование касается аккредитованного персонала посольства Великобритании в Москве за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом, и Генерального консульства в Екатеринбурге за исключением генерального консула.

В Москве заявили, что представителю Британии на встрече в МИД также было заявлено о "недопустимости поддержки террористических акций киевского режима".

Непонятно, в поддержке каких именно "террористических действий" РФ обвиняет Великобританию.

Напомним, этой весной в России приостановили работу школы, где учатся дети дипломатов Великобритании, Канады и США.