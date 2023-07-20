Белый дом: Украина уже применяет кассетные боеприпасы 

Американские кассетные боеприпасы уже находятся на поле боя в Украине.

Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters..

По его словам, украинцы используют их должным образом, и боеприпасы влияют на российские оборонительные группировки и оборонительное маневрирование россиян.

"Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно", – сказал Кирби на брифинге.

Ранее неназванный украинский чиновник сообщил The Washington Post, что украинские вооруженные силы уже начали применять против российских захватчиков кассетные боеприпасы.

США объявили пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов 7 июля, в его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

Помощь Вашингтона вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.