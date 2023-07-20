Білий дім: Україна вже застосовує касетні боєприпаси

Американські касетні боєприпаси вже перебувають на полі бою в Україні.

Цю інформацію підтвердив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, українці використовують їх належним чином, і боєприпаси впливають на російські оборонні угруповання і оборонне маневрування росіян.

"Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно", – сказав Кірбі на брифінгу.

Раніше неназваний український чиновник повідомив The Washington Post, що українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси.

США оголосили пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів 7 липня, до його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

Допомога Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.