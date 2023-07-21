Амстердам запретил заход круизных лайнеров в центр города

Городские власти Амстердама запретили круизным лайнерам заходить в центр города, чтобы ограничить количество посетителей и уменьшить загрязнение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Местные чиновники настаивают, что визиты круизных судов, которые загрязняют окружающую среду, не соответствуют амбициям города по устойчивому развитию.

Прохождение круизных судов также не совместимо с планами строительства нового моста между историческим южным районом города и районом Норд.

Это означает, что центральный круизный терминал на реке Эй возле главного железнодорожного вокзала Амстердама закроется.

Круизные корабли стали символом проблемы чрезмерного туризма в популярном европейском городе. Предложение убрать их из центра было принято подавляющим большинством голосов.

Амстердам стал жертвой собственной популярности, ежегодно город привлекает 20 миллионов посетителей.

Запрет захода круизных лайнеров является одним из последних шагов для прекращения массового туризма в городе. Городские власти пытались урегулировать ситуацию, запретив курение марихуаны в квартале красных фонарей.

В марте городской совет запустил онлайн-кампанию, призывая молодых британцев, которые планируют провести мальчишник в Амстердаме, держаться подальше.