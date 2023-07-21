Финляндия готовит для Украины новую помощь в сфере водоснабжения

Финляндия готовит для Украины новую помощь с оборудованием для водоснабжения и очистки сточных вод.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Финляндии, пишет "Европейская правда".

Ведомство рассказывает, что за лето Финляндия уже передавала в Украину оборудование для очистки воды, помпы и цистерны, чтобы помочь наладить обеспечение водой, в частности в районах, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

"Готовятся новые поставки оборудования для водоснабжения и очистки сточных вод", – отмечается в сообщении.

Помимо этой помощи, Финляндия недавно передала также генераторы, "скорые" и другие автомобили, больничные койки, оборудование для защиты объектов культурного наследия.

По словам старшего координатора МВД Хейкки Хонканена, в последние недели из Финляндии еженедельно поступала помощь для Украины.

"В последнее время Украина акцентирует на потребностях в оборудовании для водоснабжения, и Финляндия смогла эффективно отреагировать на этот запрос. В то же время энергетический сектор Украины продолжает нуждаться в большой помощи", – добавил он.

В июле общие объемы помощи от Финляндии превысили объем 250 грузовиков, а количество транспортных средств, переданных в качестве помощи, возросло до 55. Это автобусы и машины для спасательных служб. Помощь собирают при участии государственных и частных доноров.

Напомним, в начале месяца Минобороны Финляндии анонсировало новый, уже 17-й пакет военной помощи для Украины.

В среду Финляндия заявила о решении закрыть российское генконсульство в Турку и отзовет лицензию с 1 октября 2023 года. Это является ответной мерой на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.