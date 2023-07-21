В Германии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости за 10 лет

В Германии зарегистрировали самый низкий уровень рождаемости с 2013 года, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно статистическим данным, в 2022 году в Германии родилось 738 819 малышей, что на 56 тысяч меньше, чем в предыдущем году.

Общий уровень рождаемости снизился в среднем до показателя 1,46 ребенка на женщину.

Если не учитывать фактор иммиграции, численность населения страны может поддерживаться на устойчивом уровне при рождаемости около 2,1 ребенка на женщину.

Резче всего уровень рождаемости упал в Гамбурге и Берлине – на 10%, наименьший спад – в Бремене, где рождаемость снизилась на 4%.

В 2022 году больше всего младенцев появилось в Рейнланд-Пфальце и Нижней Саксонии. Самый низкий уровень рождаемости с 2017 года сохраняется в Берлине.

Средний возраст женщин, родивших первого ребенка в 2022 году составил 30,4 года. Независимо от того, какой по количеству ребенок появился в семье, женщинам, родившим в 2022-м было в среднем 31,7 года, а их мужчинам – 34,7.

Ранее сообщалось, что численность населения Норвегии в первом квартале 2023 года превысила 5,5 миллиона человек, несмотря на низкую рождаемость, прежде всего за счет прибытия большого количества беженцев из Украины.