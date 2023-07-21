В Польше ответили Путину на его ложь об Украине: Жалкий кремлевский зануда

В Польше ответили на лживые заявления президента РФ Владимира Путина о том, что литовские и польские военные подразделения якобы готовят для западной Украины.

Об этом в Twitter написал уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин, сообщает "Европейская правда".

В частности, Жарин назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.

"Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", – отметил он.

Жарин добавил, что Путин также использует исторический ревизионизм для распространения лживых обвинений против Польши.

Żałosny nudziarz z Kremla kolejny raz powtarza kłamstwa dotyczące Polski, a także próbuje fałszować prawdę o wojnie przeciwko Ukrainie.



Władimir Putin znów używa też rewizjonizmu historycznego do szerzenia kłamliwych oskarżeń pod adresem RP. pic.twitter.com/AyYGhOtApE — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 21, 2023

Ранее в пятницу глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что "у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, путем размещения там своих войск", в связи с чем планируется "и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады".

На это Путин ответил, что якобы речь идет "о регулярном, сбитом, оснащенном военном соединении, которое планируется использовать... для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути... для дальнейшей оккупации этих территорий".

Также российский президент заявлял, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".