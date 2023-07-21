У Польщі відповіли Путіну на його брехню про Україну: Жалюгідний кремлівський зануда

У Польщі відповіли на брехливі заяви президента РФ Владіміра Путіна про те, що литовські та польські військові підрозділи нібито готують для західної України.

Про це у Twitter написав уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Жарин назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.

"Жалюгідний кремлівський зануда знову повторює брехню про Польщу і намагається фальсифікувати правду про війну проти України", – зазначив він.

Жарин додав, що Путін також використовує історичний ревізіонізм для поширення брехливих звинувачень проти Польщі.

Żałosny nudziarz z Kremla kolejny raz powtarza kłamstwa dotyczące Polski, a także próbuje fałszować prawdę o wojnie przeciwko Ukrainie.



Władimir Putin znów używa też rewizjonizmu historycznego do szerzenia kłamliwych oskarżeń pod adresem RP. pic.twitter.com/AyYGhOtApE — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 21, 2023

Раніше у п'ятницю глава російської Служби зовнішньої розвідки Сєргєй Наришкін заявив, що "у польського керівництва посилюється налаштованість на те, щоб запровадити контроль на західних територіях України, шляхом розміщення там своїх військ", у зв'язку з чим планується "і суттєво збільшити чисельність загальновійськової литовсько-польсько-української бригади".

На це Путін відповів, що нібито йдеться "про регулярне, збите, оснащене військове з'єднання, яке планується використовувати…для нібито забезпечення безпеки сучасної Західної України, а по суті…для подальшої окупації цих територій".

Також російський президент заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".