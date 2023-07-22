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Центр обслуживания танков украинских Leopard начал работу в Польше

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Суббота, 22 июля 2023, 23:46

В польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды начал работу центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на завод".

Ранее в Польше заявили, что переговоры с Германией об открытии центра обслуживания танков Leopard, которые получила Украина, продолжаются, и польская сторона сохраняет полную готовность принять вооружение для ремонта.

Перед этим немецкие СМИ сообщали, что ФРГ намерена разорвать переговоры о создании в Польше сервисного центра для танков Leopard.

По данным издания "Handelsblatt", причиной отказа от контракта на создание центра ремонта танков в Польше являются "чрезмерные ценовые ожидания польского правительства".

Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.

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