Греция и Болгария обсуждают увеличение транзита зерна из Украины по железной дороге

Премьер-министры Греции и Болгарии Кириакос Мицотакис и Николай Денков во время встречи в Афинах в понедельник обсудили проблему транзита украинского зерна, учитывая выход России из "зерновой сделки" и обстрелы украинских портов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на болгарский портал Mediapool.

Болгарский премьер-министр заявил в разговоре с журналистами, что обсуждается возможность транспортировки украинского зерна поездами через территорию Болгарии в греческие порты, но не предоставил никаких подробностей.

По информации Mediapool, предложение заключалось в том, чтобы болгарские поезда загружали зерно на границе Украины с Румынией, а затем перевозили его через румынскую и болгарскую территорию в Грецию.

Вместе с тем непонятно, кто из болгарских перевозчиков будет иметь возможность перевезти такой груз, учитывая дефицит локомотивов и вагонов у государственного перевозчика. Также сомнительно, что частные железнодорожные компании смогут осуществлять такие перевозки с имеющимся у них подвижным составом.

Как отметил Денков, Греция уже начала развивать железнодорожные линии, представляющие особый интерес для Болгарии – до Кулаты и Свиленграда. Улучшение технического состояния железных дорог на этих двух направлениях позволило бы перевозить больше грузов из Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы в греческие порты.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В Белом доме ранее говорили, что зерно из Украины теперь, скорее всего, будут вывозить сухопутными путями, добавив, что "мы это уже делали, в том числе и до зерновой сделки".