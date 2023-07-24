Немцы в 2022 году пожертвовали Украине рекордный 1 млрд евро в 2022 году

В 2022 году граждане Германии пожертвовали всего 1,012 миллиарда евро на экстренную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.

Такие данные в понедельник привел Центральный институт социальных вопросов Германии (DZI), сообщает "Европейская правда".

В исследовании DZI приняли участие 74 организации, 43 из которых получили пожертвования на сумму более одного миллиона евро, причем в эту сумму не входит единовременная помощь пострадавшим людям не через благотворительные организации, а также пожертвования в натуральной форме.

По оценке аналитического центра, номинально и с поправкой на инфляцию немцы пожертвовали на помощь Украине 1 миллиард евро – это самая высокая сумма, которая когда-либо была пожертвована в Германии по случаю одной чрезвычайной ситуации.

Всего на благотворительность в Германии в 2022 году пожертвовали около 12,9 миллиарда евро, что всего на 0,3% больше, чем в 2021 году. Если не учитывать одноразовые пожертвования на чрезвычайные ситуации, общий объем пожертвований в 2022 году на 320 миллионов евро меньше, чем в 2021-м.

"Снижение может быть связано с большей сдержанностью доноров в связи с резким ростом цен в 2022 году или с тем, что чрезвычайно большая солидарность с Украиной привела к уменьшению пожертвований на другие цели", – считает исследователь DZI Карстен Шульц-Зандхоф.

В прошлом июне Центральный институт социальных вопросов Германии оценил, что с начала полномасштабного вторжения России немецкие граждане пожертвовали Украине 812 миллионов евро – это было максимальной номинальной суммой пожертвований со времен Второй мировой войны.