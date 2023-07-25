Румыния присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины

Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

О решении Румынии присоединиться к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины министр иностранных дел страны Луминица Одобеску проинформировала госсекретаря США Энтони Блинкена во время телефонного разговора.

Одобеску и Блинкен также обсудили последние события в Черном море, в том числе последствия решения РФ приостановить участие в "зерновой сделке".

Они осудили недавние российские атаки на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру на юге Украины.

Одобеску представила меры, которые уже были приняты Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.

После того о таких намерениях заявил президент Чехии.

Страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – также приветствовали декларацию G7 об обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности. О присоединении к инициативе также объявили Нидерланды.

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