Румунія приєдналася до "гарантій безпеки" для України

Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, що є рамковим документом щодо "гарантій безпеки" для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

Про рішення Румунії приєднатися до декларації про "гарантії безпеки" для України міністерка закордонних справ країни Лумініца Одобеску поінформувала держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови.

Одобеску і Блінкен також обговорили останні події в Чорному морі, в тому числі наслідки рішення РФ призупинити участь у "зерновій угоді".

Вони засудили нещодавні російські атаки по цивільному населенню та річковій і морській інфраструктурі на півдні України.

Одобеску представила заходи, які вже були вжиті Румунією, а також заходи, передбачені в короткостроковій і середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 липня розповів, що до "гарантій безпеки" для України після погодження країнами "Групи семи" доєдналися ще десять країн.

Зокрема, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція оголосили про свою готовність сприяти довгостроковій безпеці України. Про приєднання до ініціативи також оголосили Нідерланди. Уряд Чехії обговорив можливе долучення до механізму безпекових домовленостей.

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