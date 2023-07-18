Кулеба призвал страны ООН присоединяться к "гарантиям безопасности" для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что к "гарантиям безопасности" для Украины после согласования странами "Группы семи" на прошлой неделе присоединились еще десять стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр заявил во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Кулеба призвал каждую страну ООН рассмотреть возможность присоединения к этой декларации и сделать "личный практический вклад в безопасность Украины".

"Помогая украинским детям получить безопасное будущее, вы гарантируете безопасное будущее и своим детям. Когда Украина выйдет из этой войны более безопасной, вероятность любой агрессии против ваших стран и детей будет значительно меньше", – подчеркнул он.

Напомним, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.

После того о таких намерениях заявил президент Чехии.

Страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – также приветствовали декларацию G7 об обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности. О присоединении к инициативе также объявили Нидерланды.

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