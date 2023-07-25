Зеленский обсудил с Сунаком усиление ПВО Одессы и "гарантии безопасности"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Мы должны защитить Одессу. Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы", – подчеркнул Зеленский.

Также во время телефонного разговора обсуждали оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций.

Зеленский передал Сунаку информацию об актуальных оборонных нуждах Украины.

Кроме того, украинский президент обсудил с британским премьером присоединение ряда страны к декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО

Также во время разговора лидеры скоординировали предстоящие шаги по наполнению договоренности "конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", добавил Зеленский.

Ранее разведка Великобритании объяснила, почему после 18 июля Россия активизировала удары по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины.